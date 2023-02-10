Павлодарка отдала "колдунье" 119 млн тенге

Жительница Павлодара отдала большую сумму колдунье за проведение специальных ритуалов в сфере оккультизма. Городской суд рассмотрел дело по факту мошенничества, хищения чужого имущества. сообщает Zakon.kz.

Колдунья убедила пострадавшую, что "обладает сверхъестественной силой" и "даром нетрадиционного лечения". С марта 2019 года по август 2020 года она выманила у жительницы Павлодара 119 480 000 тенге.

Прокурор просил назначить "обладающей даром" женщине 5 лет лишения свободы. Потерпевшая согласилась с позицией прокурора. Подсудимая вину не признала, просила ее оправдать.

Вину колдуньи доказали и назначили ей наказание – 5 лет лишения свободы. Из-за наличия маленьких детей наказание отсрочили на 5 лет, до 9 февраля 2028 года.

Также судом взыскан с пользу потерпевшей имущественный ущерб в размере 119 480 000 тенге. Приговор в законную силу не вступил.

30 ноября 2022 года мужчина притворился женщиной и обманул карагандинца. В интернете потерпевший познакомился с дамой, пообещавшей ему романтический вечер.





