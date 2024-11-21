Бухгалтеры украли у школы в Астане 10 млн тенге и остались на свободе

В Астане в Межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении двух женщин по факту хищения чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, главный бухгалтер и бухгалтер школы по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, с января 2021 года по апрель 2023 года незаконно начисляли на свои счета деньги в виде заработной платы.

"В результате их действий школе был причинен имущественный ущерб в размере более 10 млн тенге. Ущерб полностью возмещен", – сообщили в суде.

Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признаны добровольное возмещение имущественного ущерба, чистосердечное раскаяние, пенсионный возраст и наличие заболеваний у одной, а также наличие несовершеннолетнего ребенка у другой подсудимой.

Приговором суда они признаны виновными и осуждены к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 6 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

20 ноября 2024 года стало известно о приговоре бухгалтеру двух детсадов, укравшей за семь лет 60 млн тенге.