Бухгалтеры украли у школы в Астане 10 млн тенге и остались на свободе
По информации суда, главный бухгалтер и бухгалтер школы по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, с января 2021 года по апрель 2023 года незаконно начисляли на свои счета деньги в виде заработной платы.
"В результате их действий школе был причинен имущественный ущерб в размере более 10 млн тенге. Ущерб полностью возмещен", – сообщили в суде.
Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами судом признаны добровольное возмещение имущественного ущерба, чистосердечное раскаяние, пенсионный возраст и наличие заболеваний у одной, а также наличие несовершеннолетнего ребенка у другой подсудимой.
Приговором суда они признаны виновными и осуждены к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 6 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
20 ноября 2024 года стало известно о приговоре бухгалтеру двух детсадов, укравшей за семь лет 60 млн тенге.