В МЧС Казахстана показали видео спасения людей в Турции

Спасатели и медики Казахстана были направлены в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК поделились видео поисково-спасательных работ, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео казахстанские спасатели с помощью специально проделанного лаза извлекают людей из-под полностью разрушенного здания в городе Нурдагы.





В ведомстве уточнили, что сопровождение и обеспечение полной безопасности человека ведется на всем пути.

"Во время движения под завалами спасатели МЧС Казахстана буквально прикрывают собой извлекаемого человека. Путь до местонахождения людей прокладывался казахстанскими спасателями на протяжении почти двух суток". Пресс-служба МЧС РК

Кроме того, за это время не прерывался аудиоконтакт с пострадавшими.

Первая группа спасателей вылетела в Турцию 7 февраля, вторая была направлена уже на следующий день. Соответствующее поручение ранее дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.