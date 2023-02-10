Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы начнут сносить незаконные киоски в 2023 году

зима Фото: primeminister.kz
В Алматы начнут демонтировать незаконные объекты торговли во втором квартале 2023 года. Об этом на брифинге в РСК рассказал руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Берик Солтанбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам мониторинга в 2022 году выявили свыше 500 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. 

"Мы уже проводим разъяснительные работы с собственниками незаконных нестационарных объектов торговли для осуществления добровольного демонтажа. Во избежание стихийного размещения нестационарных торговых объектов в будущем Управление городского планирования и урбанистики Алматы разрабатывает схемы размещения нестационарных торговых объектов. Таким образом, теперь такие объекты будет разрешено устанавливать строго в соответствии с этой схемой размещения", – уточнил Берик Солтанбаев.

По его словам, после утверждения схем размещения во втором квартале 2023 года акимат начнет работу по демонтажу незаконных объектов торговли. Кроме того, такие "точки" будут отключать от инженерных коммуникаций. 

Также в отношении стихийных торговцев будут приняты административные меры в виде штрафов по статьям:

  • 204 КоАП РК – предупреждение или штраф 5 МРП, а при повторном нарушении – 10 МРП.
  • 505 КоАП РК – штрафы от 20 до 50 МРП, при повторных нарушениях – от 30 до 300 МРП, в зависимости от категорий субъектов предпринимательства.

Напомним, в январе 2023 года вступили в силу правила установки нестационарных объектов торговли в Алматы и пригородной зоне.

Сообщалось, что эскизный проект объектов должен быть разработан с сохранением архитектурно-художественного облика местности, эстетических характеристик, соответствовать колористическому решению фасадов и стилистике объекта, а также архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки.

"Субъекты предпринимательства при установке нестационарных торговых объектов должны предусмотреть свободное движение пешеходов – ширина пешеходной части тротуара не менее 1,5 метра, создание условий для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Беспрепятственный подъезд спецтранспорта при ЧС, доступ пожарных подразделений, аварийно-спасательной техники к существующим зданиям и сооружениям", – добавил Солтанбаев.

Кроме того, по новым правилам обязательным условием при определении локаций является отсутствие аналогичных торговых объектов, где продают схожий ассортимент товаров. А для объектов общественного питания требуется наличие точек подключения к инженерным сетям на расстоянии не более 20 метров от места расположения.

9 февраля аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района сообщил, что в 2023 году в Алматы появится первый многоярусный паркинг.

Читайте также

В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции

Новые канатные дороги появятся в Алматы

Первый многоярусный паркинг появится в Алматы в 2023 году

Тамила Языкова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
погибший в Турции казахстанец
Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца
"Мы потеряли его" - родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
"Мы потеряли его", – родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
Мусин рассказал о погибшем казахстанце
Министр Мусин рассказал о погибшем Мирусе Курмашеве
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления