В Алматы начнут сносить незаконные киоски в 2023 году

В Алматы начнут демонтировать незаконные объекты торговли во втором квартале 2023 года. Об этом на брифинге в РСК рассказал руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Берик Солтанбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам мониторинга в 2022 году выявили свыше 500 незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

"Мы уже проводим разъяснительные работы с собственниками незаконных нестационарных объектов торговли для осуществления добровольного демонтажа. Во избежание стихийного размещения нестационарных торговых объектов в будущем Управление городского планирования и урбанистики Алматы разрабатывает схемы размещения нестационарных торговых объектов. Таким образом, теперь такие объекты будет разрешено устанавливать строго в соответствии с этой схемой размещения", – уточнил Берик Солтанбаев.

По его словам, после утверждения схем размещения во втором квартале 2023 года акимат начнет работу по демонтажу незаконных объектов торговли. Кроме того, такие "точки" будут отключать от инженерных коммуникаций.

Также в отношении стихийных торговцев будут приняты административные меры в виде штрафов по статьям:

204 КоАП РК – предупреждение или штраф 5 МРП, а при повторном нарушении – 10 МРП.

505 КоАП РК – штрафы от 20 до 50 МРП, при повторных нарушениях – от 30 до 300 МРП, в зависимости от категорий субъектов предпринимательства.

Напомним, в январе 2023 года вступили в силу правила установки нестационарных объектов торговли в Алматы и пригородной зоне.



Сообщалось, что эскизный проект объектов должен быть разработан с сохранением архитектурно-художественного облика местности, эстетических характеристик, соответствовать колористическому решению фасадов и стилистике объекта, а также архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки.

"Субъекты предпринимательства при установке нестационарных торговых объектов должны предусмотреть свободное движение пешеходов – ширина пешеходной части тротуара не менее 1,5 метра, создание условий для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Беспрепятственный подъезд спецтранспорта при ЧС, доступ пожарных подразделений, аварийно-спасательной техники к существующим зданиям и сооружениям", – добавил Солтанбаев.

Кроме того, по новым правилам обязательным условием при определении локаций является отсутствие аналогичных торговых объектов, где продают схожий ассортимент товаров. А для объектов общественного питания требуется наличие точек подключения к инженерным сетям на расстоянии не более 20 метров от места расположения.

9 февраля аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района сообщил, что в 2023 году в Алматы появится первый многоярусный паркинг.