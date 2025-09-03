#АЭС в Казахстане
Общество

Незаконное строительство в Алматы: более 60 строений пойдут под снос

снос дома в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:12 Фото: акимат Алматы
В Управлении градостроительного контроля Алматы 3 сентября 2025 года рассказали, сколько незаконных строительных объектов снесли в городе и сколько еще намерены снести, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала года в Алматы снесли 33 незаконных строительных объекта.

"Полный или частичный снос десятков объектов в разных частях города проведен по решению суда. При этом по итогам исковой деятельности управления предстоит снос еще 64 объектов, судебные решения по ним находятся на исполнении в Департаменте юстиции города", – сказано в сообщении.

снос дома в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:12

Фото: акимат Алматы

С начала 2025 года в суды направлено 68 исков за нарушения требований закона и строительных норм, из которых 35 содержат требования полного или частичного сноса.

снос дома в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:12

Фото: акимат Алматы

Сегодня, 3 сентября, депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек потребовал усилить борьбу с незаконным строительством в Алматы. По его словам, в верхней части города практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущих элитных таунхаусов и коттеджей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
