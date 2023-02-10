В Казахстане сократилось количество сделок купли-продажи жилья

По данным Бюро национальной статистики, в январе 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24 294, из них 5879 совершены по индивидуальным домам и 18 415 – по квартирам, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с предыдущим месяцем количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 27,7% (33 587).

Лидерами по количеству сделок, как и ранее, стали города Алматы (5599 – 23%) и Астана (4040 – 16,6%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 285 ед. (1,2%).

Как отмечают статистики, за месяц (с декабря по январь) зафиксирован отрицательный показатель по сделкам во всех регионах Казахстана.

При этом наибольший спад сделок за месяц произошел в Туркестанской (-43,1%) области, области Абай (-42%) и Акмолинской (-41,5%) области.

Так, по сравнению с декабрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 7618, всего по ним совершено 18 415 сделок – это 75,8% от общего показателя по сделкам.

По количеству комнат в продажах по-прежнему в лидерах 1-комнатные квартиры, в январе их было оформлено 7586, 63,4% сделок приходятся на города Алматы и Астана. По 2-комнатным квартирам совершено 6214 сделок.

Количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 22,2% (1675 сделок) и составило 5879. Вместе с тем уменьшение наблюдается во всех регионах страны.

Между тем количество сделок купли-продажи жилья за январь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 27,2%, тогда было зарегистрировано 33 365 сделок (в январе 2021 года – 21 577).

Так, отрицательный показатель был зарегистрирован почти во всех регионах. Наиболее стабильной ситуация по сделкам остается в Астане, здесь количество сделок за год (январь к январю 2022 года) уменьшилось лишь на 0,8%. А положительная динамика наблюдается только в Алматы (+34,1%).



