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Финансы

В Казахстане снизилось количество сделок купли-продажи жилья

жилье, сделки, купля, продажа, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 17:43 Фото: freepik
Сколько домов и квартир было продано в мае 2025 года и насколько снизилось количество сделок по сравнению с предыдущим месяцем – в материале Zakon.kz.

В мае 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 986, из них 7 745 – по индивидуальным домам и 26 241 – по квартирам в многоквартирных домах, сообщает Бюро национальной статистики РК.

"По сравнению с апрелем 2025 года (36 839) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 7,7%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (7 161 – 21,1%) и Астана (6 077 – 17,9%), а также Карагандинская область (2 654 – 7,8%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 312 сделок (0,9%)".Бюро национальной статистики

По сравнению с апрелем в мае наибольший рост количества сделок зарегистрирован в области Абай (+11,4%) и городе Алматы (+2%). А наибольший спад за месяц произошел в области Улытау (31,3%), Восточно-Казахстанской (18%) и Атырауской (17,8%) областях.

Количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 8,5% (на 2 423 сделки). Всего в мае 2025 года по квартирам совершено 26 241 сделка – это 77,2% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (25,1%), Астану (22,6%) и Карагандинскую область (7,9%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в мае 2025 года по ним было оформлено 10 168 сделок.

Сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 5,3% (на 430 сделок). Всего в мае их было зарегистрировано 7 745. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Карагандинской (+18,3%), Жамбылской (+10,6%) и Алматинской (+7,1%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в областях Улытау (-27,6%) и Жетысу (-24,7%), а также в Кызылординской (-24,1%) области.

В целом количество сделок купли-продажи жилья за май 2025 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 9,4%, когда было зарегистрировано 31 071 сделка. Наибольший рост сделок был отмечен в Алматинской области (45,3%), наибольшее снижение – в Атырауской области (-14%). Увеличение наблюдается в количестве сделок за январь-май 2025 года по сравнению c январем-маем 2024 года, что составляет 5%.

Ранее Zakon.kz сообщал, как изменились цены на первичном и вторичном рынке жилья в мае.

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Ольга Кудряшова
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