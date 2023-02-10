Мы не могли остаться в стороне: алматинцы собирают гуманитарную помощь народу Турции

В Алматы продолжают сбор гуманитарной помощи жителям пострадавшей от землетрясений Турции. В фронт-офис гумпомощи неравнодушные горожане везут теплые вещи, продукты питания и предметы первой необходимости, сообщает корреспондент Zakon.kz

В настоящее время из многих стран в Турцию поступает гуманитарная помощь для поддержки пострадавших в землетрясении, произошедшем 6 февраля и повлекшем многочисленные человеческие жертвы. Наша страна одной из первых откликнулась на беду и приняла все необходимые меры для оказания помощи братскому народу.

С 8 февраля казахстанцы начали благотворительную кампанию по сбору помощи пострадавшим в Турции. На базе аэропорта принимают гуманитарную помощь в большом объеме.

Основной фронт-офис по приему всех необходимых вещей находится в Depo Evolution Park, который расположен по адресу: ул. Байтурсынова, 22, к1.

Фото: Zakon.kz

К формированию гумпомощи подключились неравнодушные алматинцы, общественники, волонтерские организации Алматы, предприниматели и различные организации.

Фото: Zakon.kz

Сюда везут теплые вещи, одеяла, продукты питания, предметы первой необходимости, пауэр-банки, электрогенераторы, термосы, ручные фонари, подгузники и средства личной гигиены.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы Багдат Анарбаева рассказывает, что гуманитарная помощь принимается строго по перечню, предоставленному посольством Турции в Казахстане.

"Работа началась еще 8 февраля, но она была больше подготовительной и информационной. Официальный штаб был открыт 9 февраля. Вчера, сегодня с самого утра неравнодушные жители отзываются на нашу акцию и продолжают приносить вещи первой необходимости для пострадавших. В первую очередь, конечно, требуются теплые детские и взрослые вещи, желательно в хорошем состоянии". Руководитель фронт-офиса волонтеров города Алматы Багдат Анарбаева

Фото: Zakon.kz

По словам Багдат Анарабаевой, штаб работает ежедневно без выходных с 9 утра до 19:00. Денежные средства здесь не принимают. Вся эта работа скоординирована с консульством Турции в Казахстане. После сбора гуманитарной помощи ее передадут в ведомство, а дальше транспортируют в Турцию.

"Всего в работу штаба вовлечено около 50 опытных волонтеров из Фонда развития молодежной политики Алматы, "Лиги волонтеров Казахстана", Общественного фонда "Qamqor charity", Общественного объединения "Медицинская молодежь". Здесь ребята помогают фасовать и сортировать вещи, а также работают на call центре штаба". Руководитель фронт-офиса волонтеров города Алматы Багдат Анарбаева

Фото: Zakon.kz

Помимо волонтеров также есть и неравнодушные горожане, которые тоже не остались в стороне. Например, Александр Мариненко со своим другом принес спальники и палатки.

"Недавно увидел объявление о сборе помощи пострадавшим в Турции. Мы сами занимаемся туризмом. Планировал приобрести для себя запас спальников, но потом решил принести сюда. Пострадавшим будет нужнее, потому что оставаться в таких условиях людям очень тяжело". Александр Мариненко





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

К слову, сегодня в каждом регионе страны функционируют такие точки по приему необходимых вещей пострадавшим в братской стране.



Ранее сообщалось, что в Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.





















