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"Казахтелеком" собирает гуманитарную помощь пострадавшим от паводков казахстанцам

&quot;Казахтелеком&quot; собирает гуманитарную помощь, пострадавшим от паводков казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 14:50 Фото: "Казахтелеком"
Крупнейший телеком-оператор продолжает собирать гуманитарную помощь пострадавшим от паводков казахстанцам. На сегодня при всех филиалах и представительствах "Казахтелекома" в регионах открыты пункты по сбору предметов первой необходимости, теплых вещей, инертных материалов и т. д.
Напомним, в настоящее время в девяти регионах страны продолжает действовать чрезвычайная ситуация местного масштаба – Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Из-за подтопления домов жители остались без жилья, личных и бытовых вещей, а в селах у многих погиб скот. С прибыванием большой воды люди экстренно покидали свои дома, порой захватив с собой лишь документы и телефон.
"Более тысячи волонтеров по всей республике занимаются сбором гуманитарной помощи. По возможности, мы хотим тоже внести свой вклад. Наши коллеги показали очень хороший пример сплоченной и слаженной работы. Уверен, что вместе и сообща мы преодолеем любые трудности, казахстанцы очень дружный и готовый всегда прийти на помощь народ", – говорит директор Карагандинского департамента эксплуатации сети доступа ОДС АО "Казахтелеком" Амангали Беков.
Отметим, что за короткое время с момента открытия пунктов сбора в них собралось достаточное количество гуманитарной помощи.
"Казахтелеком" собирает гуманитарную помощь, пострадавшим от паводков казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 14:50

Фото: "Казахтелеком"

Все собранные средства будут переданы пострадавшим от наводнения, работники телеком-оператора и просто неравнодушные люди приносят средства гигиены, продукты, резиновые сапоги, предметы домашнего обихода, детские подгузники, одежду, постельное белье и многое другое. И сегодня первую партию груза из нескольких машин отправили в специальный распределительный центр.
"Мы поддерживаем связь со всеми регионами, и наши коллеги оказывают посильную помощь пострадавшим – никто не остается в стороне. Кроме того, есть и наши сотрудники, которые тоже пострадали, их жилье и имущество повреждено наводнением. Для них будет направлена отдельная финансовая помощь от коллектива технического блока компании. Выражаем благодарность всем, кто проявляет активность и участие", – отметил главный технический директор – генеральный директор ОДС АО "Казахтелеком" Самат Туганбаев.
На сегодня в ряде регионов вода продолжает прибывать, и вместе с этим увеличивается количество людей, нуждающихся в помощи.
"Казахтелеком" собирает гуманитарную помощь, пострадавшим от паводков казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 14:50

Фото: "Казахтелеком"

Пострадавших эвакуируют на лодках в пункты временного размещения.
"Мы несколько дней сидели в ожидании, все, что успели, вынесли из дома. Наш дом полностью затоплен и не подлежит восстановлению. Сейчас мы живем временно в местной школе, но после нам некуда вернуться. Мы остались без средств к существованию. Огромная благодарность коллективу "Казахтелекома" за проявленную инициативу и поддержку", – говорит житель Актобе Геннадий Рысмагамбетов.
Кроме того, сотрудники "Казахтелекома" в тесном взаимодействии с ДЧС и акиматами регионов ведут работы по ликвидации последствий паводков практически в круглосуточном режиме.
"Казахтелеком" собирает гуманитарную помощь, пострадавшим от паводков казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 14:50

Фото: "Казахтелеком"

Сформированы аварийно-восстановительные команды, которые доставляют дизель-генераторы в населенные пункты и налаживают временные линии связи, чтобы люди могли общаться со своими родными и близкими.
"Казахтелеком" собирает гуманитарную помощь, пострадавшим от паводков казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 14:50

Фото: "Казахтелеком"

Вместе с тем компанией местным властям предоставлена тяжелая техника для разбора завалов в районах затопления. В некоторых регионах паводки еще продолжаются, и компания ведет дальнейшую работу по оказанию помощи пострадавшим.

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