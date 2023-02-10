Токаев выразил соболезнования родным Сергея Терещенко

10 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Сергея Терещенко, сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды сказано, что президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Терещенко.

В телеграмме сказано, что Сергей Александрович прошел большой жизненный и профессиональный путь – от инженера колхоза до первого председателя правительства Казахстана.

"Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. Как активный общественный деятель и предприниматель С.Терещенко внес неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия. За особые трудовые заслуги он был удостоен высшего звания "Қазақстанның Еңбек Ері", других государственных наград", – говорится в сообщении.

Сергей Терещенко скончался на 72-м году жизни. Он являлся главой правительства Казахстана с 1991 по 1994 год. Терещенко родился 30 марта 1951 года в городе Лесоводск Приморского края России.