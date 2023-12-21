Фальшивые тенге: как их отличить и какие чаще всего подделывают

Начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Казахстана (НБК) Аскат Мукамадиев рассказал о выявленных поддельных денежных знаках за 11 месяцев 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, за 11 месяцев этого года НБК и банками второго уровня выявлено 195 поддельных денежных знаков (193 банкноты и две монеты) на сумму 687 100 тенге. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (200 поддельных денежных знаков).

"Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5000 тенге – 68 штук, что составило 35,2% от общего количества. Далее идут подделки номиналом 2000 тенге – 62 штуки (32,1%), 500 тенге – 26 штук (13,5%), остальные 19,2% приходятся на другие номиналы банкнот", – рассказал Аскат Мукамадиев 21 декабря.

Он уточнил, что наибольшее количество подделок было выявлено в Алматы и Алматинской области – 157 штук (80,5%), а также в Восточно-Казахстанской области – 15 штук (7,7%).

"Поддельные банкноты в Казахстане в основном изготавливаются с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы". Аскат Мукамадиев

НБК напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных:

цвет банкноты должен быть четким и контрастным. Необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала;

Фото: nationalbank.kz

также следует обратить внимание на сплошную ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями. Она четко просматривается на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями;

Фото: nationalbank.kz

отметим, что на банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты их цвет меняется от зеленого до золотого;

Фото: nationalbank.kz

также на всех банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф, хорошо различимый на ощупь;

Фото: nationalbank.kz

на банкноте номиналом 10 000 тенге образца 2011-2012 года с лицевой стороны расположена защитная полоса. С оборотной стороны она просматривается через овальное окно;

Фото: nationalbank.kz

Фото: nationalbank.kz

на банкноте номиналом 20 000 тенге образца 2022 года расположена голографическая полоса в полуокнах с цветопеременным и динамическим эффектами;

Фото: nationalbank.kz

"Такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет каждому определить подлинность банкнот", – подчеркнул Аскат Мукамадиев.

Подробнее с информацией о том, как отличить подлинные деньги от фальшивых, можно ознакомиться на сайте НБК.

Материал по теме Каким будет 2024 год для Казахстана, предположил экономист

Ранее в Национальном банке Казахстана показали, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты, выпущенной к 30-летию тенге. Подробнее по ссылке.