50 тонн гумпомощи из Казахстана отправили в Сирию

Фото: пресс-служба МЧС РК

Казахстан отправил гуманитарную помощь в Сирию. Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в состав вошли продукты, одежда и постельные принадлежности, сообщает Zakon.kz.

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