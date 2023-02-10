50 тонн гумпомощи из Казахстана отправили в Сирию
Фото: пресс-служба МЧС РК
Казахстан отправил гуманитарную помощь в Сирию. Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в состав вошли продукты, одежда и постельные принадлежности, сообщает Zakon.kz.
В сообщении сказано, что в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирию направлена гуманитарная помощь из государственного материального резерва в объеме 50 тонн.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"В состав гуманитарных грузов вошли консервные продукты, теплая одежда, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
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