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50 тонн гумпомощи из Казахстана отправили в Сирию

50 тонн гумпомощи из Казахстана отправили в Сирию Фото: пресс-служба МЧС РК
Казахстан отправил гуманитарную помощь в Сирию. Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в состав вошли продукты, одежда и постельные принадлежности, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сказано, что в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирию направлена гуманитарная помощь из государственного материального резерва в объеме 50 тонн.

50 тонн гумпомощи из Казахстана отправили в Сирию

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В состав гуманитарных грузов вошли консервные продукты, теплая одежда, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности".Пресс-служба МЧС РК

50 тонн гумпомощи из Казахстана отправили в Сирию

Фото: пресс-служба МЧС РК


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