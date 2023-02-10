Казахстан выделит более 160 млн тенге на помощь Сирии
По его словам, помощь передадут в рамках Организации исламского сотрудничества по линии исламской организации по продовольственной безопасности.
"На данные цели из республиканского бюджета выделяют сумму в размере более 160 млн тенге. Помощь в виде продуктов питания, теплой одежды, палаток и постельных принадлежностей общим весом 50 тонн будет доставлена на территорию Сирийской Арабской Республики специальными воздушными судами".Айбек Смадияров
Первый борт уже вылетел из Алматы в Сирию 10 февраля 2023 года. Таких рейсов, по словам Айбека Смадиярова, будет четыре. Руководство исламской организации по продовольственной безопасности лично передаст гуманитарный груз уполномоченным представителям в Сирии в городе Алеппо при содействии посольства Казахстана в Ливане и консульства Казахстана в Сирии.
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