Казахстан выделит более 160 млн тенге на помощь Сирии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать гуманитарную помощь народу Сирии, пострадавшему от землетрясения. Об этом рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, сообщает Zakon.kz.

По его словам, помощь передадут в рамках Организации исламского сотрудничества по линии исламской организации по продовольственной безопасности.

"На данные цели из республиканского бюджета выделяют сумму в размере более 160 млн тенге. Помощь в виде продуктов питания, теплой одежды, палаток и постельных принадлежностей общим весом 50 тонн будет доставлена на территорию Сирийской Арабской Республики специальными воздушными судами". Айбек Смадияров

Первый борт уже вылетел из Алматы в Сирию 10 февраля 2023 года. Таких рейсов, по словам Айбека Смадиярова, будет четыре. Руководство исламской организации по продовольственной безопасности лично передаст гуманитарный груз уполномоченным представителям в Сирии в городе Алеппо при содействии посольства Казахстана в Ливане и консульства Казахстана в Сирии.

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