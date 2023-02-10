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На какую помощь рассчитывать казахстанцам, попавшим в ЧС за рубежом

казахстанцы Казахстан МИД РК Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что дипломаты могут сделать для казахстанцев, если те попали в ЧС за пределами страны, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь, по словам Айбека Смадиярова, казахстанцам нужно обратиться в дипломатические учреждения Казахстана. После этого рассматривается характер ЧП.

"Если он глобально масштабный, то, естественно, в большинстве случаев расходы покрываются государством. Если это локальное бедствие, то мы оказываем максимальное содействие в перемещении в свободное место, либо в обеспечении билетами на транспорт. Потому что именно во время ЧС создается коллапс, и многие не могут элементарно билеты найти даже за свой счет. Бывает, что гостиницы переполнены, в этот момент дипломаты обеспечивают их проживание. Разного рода помощь".Айбек Смадияров

Он отметил, что некоторым казахстанцам нужна просто психологическая помощь, и осознание того, что на помощь пришел представитель родной страны, вселяет в них уверенность.

Об этом Айбек Смадияров говорил на брифинге, организованном в МИДе. Также он сообщил, что тела погибших при землетрясении в Турции Мируса Курмашева и Адиля Кадырбекова доставят в Казахстан 11 февраля. Сейчас без вести пропавшей после землетрясения числится одна казахстанка. Она не выходила на связь с 6 февраля. Дипломаты занимаются ее поисками.

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Жадра Жулмухаметова
Землетрясения в Турции МИД РК Казахстан
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