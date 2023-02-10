Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что тела Мируса Курмашева и Адиля Кадырбекова доставят в Казахстан 11 февраля. Расходы по доставке тел на родину покроет государство, сообщает Zakon.kz.

МИД выразил соболезнования родными и близким Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева, погибших в результате обрушения дома в городе Антакья провинции Хатай.

"Хотим заверить, что Министерство иностранных дел окажет максимальное содействие в доставке тел погибших на родину. Ожидается, что тела наших соотечественников будут доставлены в Казахстан 11 февраля текущего года регулярным рейсом Анталья – Алматы и все расходы будут покрыты государством". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

По состоянию Сабины Мамадьяровой, выжившей в результате землетрясения, известно, что она находится в государственной больнице города Адана.

"Вчера ей провели операцию на поврежденную руку, состояние стабильное. Дипломаты на постоянной связи с лечащими врачами. Необходимую медицинскую помощь она получает. Сегодня консул посетит ее лично". Айбек Смадияров

Двое казахстанцев погибли при землетрясении в Турции – Мирболат Курмашев и Адиль Кадырбеков. Еще одна казахстанка Сабина Мамадьярова, которая также оказалась под завалами, получила перелом руки и ей провели серьезную операцию.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции. По последним данным, число жертв превысило 18 тысяч человек.

Казахи, живущие в Стамбуле, направляют помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Была собрана и отправлена помощь на сумму порядка 160 тыс. долларов.

В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.