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Майя Санду объявила о планах вновь баллотироваться в президенты Молдовы

Санду объявила о планах вновь баллотироваться в президенты Молдовы Фото: Twitter/Maia Sandu
Президент Молдовы Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на новый срок, сообщает Zakon.kz.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о намерении переизбраться на новый срок в 2024 году. Она обязалась "выполнить миссию по европейской интеграции", сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

"За три года мандата нам удалось укрепить независимость страны, у нас правительство вместе с народом, и мы начали переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз. Наше будущее – в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы", – подчеркнула президент.

Санду стала победителем на выборах 2020 года. Она обошла во втором туре занимавшего на тот момент должность президента страны Игоря Додона. На посту Санду спровоцировала роспуск парламента и досрочные выборы, победу на которых одержала учрежденная Санду проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС).

Однако Санду и ПДС теряют популярность в республике, следует из результатов опросов. На это в первую очередь повлияли экономический кризис и протесты оппозиции, которые проходят с лета 2022 года.

В стране были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции, заблокированы некоторые информационные порталы. Не так давно власти вслед за оппозиционной партией "Шор" отстранили от выборов партию "Шанс", однако суд признал это решение незаконным.

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