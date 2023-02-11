Дом Анны Франк подвергся нападкам со стороны сторонников теорий заговора

В Амстердаме на фасаде дома-музея Анны Франк неизвестные лица запустили лазерную проекцию с надписью "Анна Франк, изобретательница шариковой ручки". Сотрудники музея считают это актом вандализма со стороны сторонников теорий заговора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Het Parool, таким образом неизвестные обращают внимание на то, что некоторые вложенные листы в дневнике Анны Франк были исписаны шариковой ручкой, которые получили распространение только после Второй мировой войны. Согласно официальной версии, данные записи были оставлены одним из специалистов, изучавших текст. Другие специалисты, изучавшие документ позднее, также пришли к выводу, что листы, скорее всего, были оставлены случайно и не могут стать поводом для того, чтобы поставить под сомнение подлинность самого дневника.

Между тем, сторонники заговора утверждают, что дневник на самом деле подделка отца девочки, Отто Франка, который пережил Холокост и таким способом решил увековечить память о трагических событиях.

Отмечается, что полиция поводит расследование инцидента. В самом музее считают данную выходку "преступлением ненависти", направленном "против одного из самых важных свидетельств того, как евреи подвергались преследованиям во время Второй мировой войны".



Дом-музей Анны Франк - дом в Амстердаме на набережной Принсенграхт, в задних комнатах которого еврейская девочка Анна Франк скрывалась со своей семьей от нацистов. Здесь же она написала свой дневник в период нацистской оккупации Нидерландов.