Происшествия

Шокирующее видео с побоями детей проверяет полиция Тараза

мать 12 детей оказалась в центре скандала, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 22:47 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилась видеонарезка с кадрами бытового насилия. Ролик вызвал возмущение среди пользователей Казнета. В комментариях люди пишут, что якобы побои наносит жительница Тараза, усыновившая 12 детей, 10 из которых являются инвалидами, сообщает Zakon.kz.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона. Выяснилось, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 110 УК РК "Истязание".

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Сотрудники полиции тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято обоснованное процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства РК", – ответили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина обманывала и подвергала насилию пять мужей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Туристке грозит тюремный срок и огромный штраф на Тайване за смыв хомяков в унитаз
18:58, 12 сентября 2025
Туристке грозит тюремный срок и огромный штраф на Тайване за смыв хомяков в унитаз
Девушки избили парня в Алматы и опубликовали видео в Сети: их задержала полиция
17:56, 26 мая 2024
Девушки избили парня в Алматы и опубликовали видео в Сети: их задержала полиция
Фото усыпленного снежного барса прокомментировали в полиции
08:34, 07 марта 2023
Фото усыпленного снежного барса прокомментировали в полиции
