Шокирующее видео с побоями детей проверяет полиция Тараза

В соцсетях распространилась видеонарезка с кадрами бытового насилия. Ролик вызвал возмущение среди пользователей Казнета. В комментариях люди пишут, что якобы побои наносит жительница Тараза, усыновившая 12 детей, 10 из которых являются инвалидами, сообщает Zakon.kz.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона. Выяснилось, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 110 УК РК "Истязание". "В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Сотрудники полиции тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято обоснованное процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства РК", – ответили в полиции.

