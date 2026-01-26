Шокирующее видео с побоями детей проверяет полиция Тараза
В соцсетях распространилась видеонарезка с кадрами бытового насилия. Ролик вызвал возмущение среди пользователей Казнета. В комментариях люди пишут, что якобы побои наносит жительница Тараза, усыновившая 12 детей, 10 из которых являются инвалидами, сообщает Zakon.kz.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона. Выяснилось, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 110 УК РК "Истязание".
"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Сотрудники полиции тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято обоснованное процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства РК", – ответили в полиции.
