Необычный "пешеход" на трассе Актау – Жанаозен остановил автоколонну под охраной полиции

Фото: pixabay

В Мангистауской области верблюд вышел на проезжую часть и прервал движение колонны автомобилей. Инцидент произошел на трассе Актау – Жанаозен, где в условиях непогоды сотрудники полиции обеспечивали безопасное движение более 500 машин, сообщает Zakon.kz.

Неожиданное появление животного фактически остановило колонну. Ситуацию оперативно взял под контроль инспектор патрульной полиции Нурсултан Багибаев. Он отогнал верблюда с дороги и предотвратил возможное дорожно-транспортное происшествие. "На загородных трассах региона, особенно в сложных погодных условиях, нередко появляются домашние животные. Полицейские призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности", – сообщает пресс-служба ДП Мангистауской области. Ранее сообщалось, что в Айтекебийском районе Актюбинской области, в 30 км от села Т. Жургенова, спасатели эвакуировали 34-летнего мужчину, который выехал на снегоходе за скотом и остался без топлива.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: