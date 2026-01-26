#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.79
595.07
6.56
Происшествия

Необычный "пешеход" на трассе Актау – Жанаозен остановил автоколонну под охраной полиции

верблюды, Мангистауская область, полиция, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 21:13 Фото: pixabay
В Мангистауской области верблюд вышел на проезжую часть и прервал движение колонны автомобилей. Инцидент произошел на трассе Актау – Жанаозен, где в условиях непогоды сотрудники полиции обеспечивали безопасное движение более 500 машин, сообщает Zakon.kz.

Неожиданное появление животного фактически остановило колонну. Ситуацию оперативно взял под контроль инспектор патрульной полиции Нурсултан Багибаев. Он отогнал верблюда с дороги и предотвратил возможное дорожно-транспортное происшествие.

"На загородных трассах региона, особенно в сложных погодных условиях, нередко появляются домашние животные. Полицейские призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности", – сообщает пресс-служба ДП Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что в Айтекебийском районе Актюбинской области, в 30 км от села Т. Жургенова, спасатели эвакуировали 34-летнего мужчину, который выехал на снегоходе за скотом и остался без топлива.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Автомобиль с ребенком и двумя взрослыми застрял на трассе Жанаозен – Актау
19:12, 02 марта 2024
Автомобиль с ребенком и двумя взрослыми застрял на трассе Жанаозен – Актау
Массовое ДТП на трассе Актау –Жанаозен: один из пассажиров погиб на месте
01:20, 27 октября 2023
Массовое ДТП на трассе Актау –Жанаозен: один из пассажиров погиб на месте
Смертельная авария произошла на трассе близ Актау
06:53, 11 августа 2023
Смертельная авария произошла на трассе близ Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: