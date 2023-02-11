Врачи Астаны предупредили о росте числа детей с задержкой речи

Специалисты психолого-медико-педагогические комиссии в Астане заявили о росте числа детей с задержкой речи, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, уточняет телеканал "Астана", диагноз "Специфические расстройства речи и языка" в 2022 году выявлен у более чем 1300 детей в Казахстане. Это почти на 200 случаев меньше, чем годом ранее, говорят в ведомстве. Статистика в основном снижается из-за случаев выздоровления. А вот столичные специалисты ПМПК говорят, что наоборот показатели ухудшаются. За последние два года число детей с задержкой речи выросло на 50%. И только по Астане их почти 4 тыс.

"В разрезе 3-х лет, если посмотреть одну категорию нарушения речи, то у нас в 2020 году - 2610 детей, 2021 году - 3226,а вот уже в 2022 году на конец - 3829. Если в процентном соотношении, то с 20 на 21 увеличилось на 24%, с 21 на 22 - на 19%". Руководитель ПМПК №5 г. Астаны Клара Искакова

Логопеды говорят, цифры могут быть занижены. Поскольку родители вовремя не обращаются за помощью с этой проблемой. Многие надеются, что с возрастом речь сама собой наладится.

"Есть такие родители, которые старой закалки. Говорят, вот в 4-5 лет заговорит, нужно время, у каждого свое время. Это было раньше, потому что гаджетов было мало, гаджеты, планшеты, телефоны все влияют. Сейчас нужно уже обращаться чуть ли не с рождения. Ребенок появился - сразу нужно по специалистам пройтись. Рано нужно этим заниматься, а не с 4-х и 5 лет". Логопед Гульмира Мулдашева

По словам логопеда, в год ребенок должен понимать обращенную речь. Уже в два года в его словарном запасе должно быть не менее 50 слов. К трем он должен составлять короткие предложения. Если этого не случилось, родителям советую обращаться к специалистам.

В начале февраля Министерство просвещения разработало Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы.