Жителей Астаны предупредили о возможных задержках при предоставлении медуслуг

Ситуация с оказанием медицинских услуг в Астане до конца года остается серьезной и возможны задержки при их оказании, сообщает Zakon.kz.

По словам директора филиала Фонда социального медицинского страхования по Астане Гульжан Шайхибековой, в этом году объем финансирования вырос на 7% по сравнению с 2023 годом и составил 273 млрд тенге. Но из-за изначальной нехватки средств дефицит ликвидности в Астане составляет 12,1 млрд тенге и 571 млрд тенге по стране. Эти обстоятельства вызвали задержку оплаты за оказанные медуслуги в течение года.

"Вместе с Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами мы утвердили план финансовой устойчивости и приняли меры по максимальной экономии средств. Но до конца года ситуация с нехваткой средств кардинально не улучшится. Отсутствие денежной ликвидности – объективный фактор, на который мы не можем повлиять, и он может привести к неисполнению обязательств перед поставщиками к концу года", – сказала Гульжан Шайхибекова 23 сентября на брифинге в пресс-центре Службы коммуникаций Астаны.

Она сообщила, что за отчетный период филиалом фонда медицинским организациям оплачено 170 млрд тенге, или 63% от общей суммы финансирования. Согласно плану закупа, филиалом фонда на 2024 год заключены договора со 175 субъектами здравоохранения в рамках ГОБМП и ОСМС на общую сумму 271,1 млрд тенге. В настоящее время полностью оплачены оказанные услуги за шесть месяцев. За июль оплата началась с сегодняшнего дня.

Для жителей Астаны это означает, что возможны задержки в предоставлении медицинских услуг из-за нехватки денег. Некоторые лекарства, процедуры или другие виды лечения могут быть недоступны, а проблемы с финансированием повлияют на качество медицинского обслуживания.

11 сентября глава ФСМС Абылкаир Скаков признал, что с финансированием в этом году есть проблемы. Меры по максимальной экономии средств закрыли 70% дефицита, но оставшиеся 30% до конца года останутся нерешенными.

Ранее сообщалось, что свыше 3 тыс. жителей Астаны пожаловались в этом году на качество медуслуг.