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В Казахстане цены на треть лекарств выросли на 30%

В Казахстане цены на треть лекарств выросли на 30% Фото: Zakon.kz
Повышение стоимости препаратов в минздраве объясняют повышением цены на заводах-производителях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 10 февраля вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, по сравнению с прошлым годом стоимость 28,5% лекарств выросла в среднем на 30%. Это 1918 наименований препаратов. Подорожание связано с повышением цен заводами-производителями.

"На 4 296 (64%) позиций фармпрепаратов предельные цены не изменились от предыдущего года. Цены на 501 (7,5%) позиций – снижены цены в среднем на 7%". Жандос Буркитбаев

Изменения коснулись и предельных цен на лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи. На 1384 (52%) позиций - предельные цены не изменились от предыдущего года, на 531 (20%) позиций – цены повышены в среднем на 27% по причине повышения цены завода-производителя, на 295 (11%) позиций – снижены цены в среднем на 12%, 462 (17%) - новые позиции.

Установил минздрав ограничения для транспортных расходов, они не должны превышать 15%. Также исключены маркетинговые расходы в 30%. Это сделано для исключения необоснованного завышения цен на препараты.

В феврале в министерстве здравоохранения разработали новые правила выписывания, учета и хранения рецептов. Теперь назначенные препараты отображаются в медицинской информационной системе, рецепт активируется в автоматизированной системе в электронном виде при обращении пациента. Кратность активации рецепта составляет 31 календарный день.

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