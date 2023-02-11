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На ремонт ТЭЦ СКО выделят 6 млрд тенге

На ремонт ТЭЦ СКО выделят 6 млрд тенге Фото: Facebook/sevkazenergo.kz
На выделенные деньги акимат планирует провести работы на ТЭЦ и теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров президенту Токаеву, средства направят на строительство новой дымовой трубы. Также будут капитально отремонтированы котлогенераторы. Также в планах акимата региона провести ремонт 7 км тепловых сетей, передает 24kz.

"Мы планируем в этом году строить новые школы и мед учреждения. Для этого мы проводим подготовительную работу, в этом году уже начнем строительство школ, также большую работу проводим по ремонту дорог и водоснабжению. Экономика региона стабильно развивается. 2022 год мы завершили успешно. По всем показателям есть рост, особенно в отрасли сельскохозяйственной, мы являемся зерносеющим регионом. Объем ВВП составил 1 трлн 117 млрд тенге с ростом 112%". аким Северо-Казахстанской области

Обрушение дымовой трубы на ТЭЦ Петропавловска произошло 20 марта 2022 года. При аварии погибла машинистка предприятия, позднее ее тело было найдено под обломками.

После проведения экспертизы были озвучены несколько причин обрушения трубы. Среди них дефекты проектирования, ненадлежащая эксплуатация и несоблюдение режимов работы котлов.

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Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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