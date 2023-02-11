Сколько человек удалось спасти казахстанским спасателям в Турции

На сегодняшний день спасатели МЧС Казахстана спасли 7 человек и передали медицинским работникам. Извлечены тела 19-ти погибших, в том числе ребенка, сообщает Zakon.kz.

По словам МЧС, работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей.



Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе.

"В городе Газиантеп развернут медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля, который также используется для обогрева личного состава. Основной нашей задачей является оказание неотложной экстренной помощи пострадавшим в результате ЧС, спасателям, а также родственникам и близким пострадавших. За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших". Руководитель филиала Центра медицины катастроф МЧС РК по городу Алматы Жазылбай Козыбахов

Среди них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, респираторные заболевания, также различные травмы. Ежесуточно в пункте обогрева личного состава обогреваются родственники и близкие пострадавших, в среднем от 40 до 50 человек.

Районом проведения поисково-спасательных работ первого эшелона определен город Газиантеп. Здесь работы проводятся на трех участках круглосуточно в две смены.

"Первая группа спасателей проводит работу в девятиэтажном здании. Здание полностью разрушено. Работы по разбору завалов продолжаются. Из-под завалов спасены 4 человека, извлечены тела 4-х погибших женщин".

Вторая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании. Здание разрушено частично, аварийное, наблюдается динамика разрушения, имеется угроза полного обрушения здания из-за потери несущей способности конструкций. Проведен демонтаж здания до 3 этажа, работы по разбору завалов продолжаются. Извлечены тела 6 погибших.

Третья группа также в шестиэтажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разбор завалов, извлечены тела 4 погибших.

С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.

Местом поисков для второго эшелона определили полностью разрушенное здание в Нурдагы — в 69 километрах от города Газиантеп.

На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.

"В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч м3 троих живых людей – мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно были переданы медицинским службам. Извлечено тело одного погибшего".

Также по поручению главы государства в город Хатай была направлена группа спасателей и кинологический расчет. Объект проведения поисков – полностью разрушенный шестиэтажный дом. На данном объекте казахстанскими спасателями 9-10 февраля извлечены четыре тела, двое из них – граждане Казахстана, еще двое – граждане Турции.

По последним данным, количество жертв в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек.

