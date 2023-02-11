Главное за ночь: число жертв в Сирии и Турции растет, как и последствия землетрясения

По последним данным, количество жертв в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек. Землетрясение могло также стать причиной гибели нескольких китов у берегов Кипра, сообщает Zakon.kz.

Турция и Сирия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 10 февраля заявил о том, что число погибших в результате землетрясения в стране превысило 19 тысяч. Пострадавшими объявлены 77 711 человек.

Власти Сирии сообщают о 1387 погибших и 2326 раненых жителях страны. Президент Сирии Башар Асад назвал ситуацию в республике после землетрясения катастрофической.

Последствия землетрясения

Европейские ученые с помощью спутника установили точные данные по разлому, который образовался в результате землетрясения, и нанесли его на карту. Повреждение земли от первого толчка составил 300 км, второй разорвал землю еще на 140 км.

С землетрясением связывают гибель десятка клюворылых китов у берегов Кипра: "У этих животных есть система эхолокации, на которую влияет морской шум; это могут быть военные учения, сейсмические учения или, естественно, землетрясение в регионе".

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