В Жамбылской области из снежных заносов спасли 68 человек

В Жамбылской области 10 -11 февраля 2023 года в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) закрыто движение на участках автодорог республиканского и областного значения разных направлений, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС области, до жителей региона была доведена информация о штормовом предупреждении и ухудшении погоды. Однако люди, невзирая на предупреждения дорожников и спасателей, все-таки выехали в дальнюю дорогу и таким образом подвергли опасности свою и жизни других людей.

Так, 11 февраля в период с 01.00 до 06.30 на двух участках автодорог Куюк-Карабастау – Каратау и Каратау – Жанатас сотрудники ДЧС из застрявших в снежных заносах 12 легковых автомобилей спасли и доставили в ближайшие населенные пункты 68 человек, из них 9 детей.

Благодаря оперативным действиям спасателей никто из спасенных в медицинской помощи не нуждался.

В связи с чем в ДЧС напомнили, что выезд за пределы населенных пунктов в неблагоприятные погодные условия может привести к неприятностям. Лучше отложить поездку в дальнюю дорогу.

При необходимости незамедлительно сообщайте о случившемся на номера "101" и "112".