Две дороги закрыты в Жамбылской и Жетысуской областях

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, сообщает Zakon.kz.

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