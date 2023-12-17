Две дороги закрыты в Жамбылской и Жетысуской областях
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба "КазАвтоЖол", в Жамбылской области закрыт участок – Алматы – Ташкент – Термез, участок с. Кенен – с. Кайнар (новый перевал Кордай) – 95 км.
А также в Жетысуской области закрыт участок Ушарал – Достык, участок ст. Коктума – станция Достык – 100 км.
Ограничение действует для всех видов транспорта.
"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 288 единиц техники", – резюмируется в сообщении.
Ранее, 16 декабря, сообщалось, что ряд трасс закрыли в Жамбылской области из-за гололеда.
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