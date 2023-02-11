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Более 400 автомашин и 30 автобусов скопилось на закрытом участке дороги в Жамбылской области

более 400 автомашин скопилось в Жамбылской области из-за непогоды Фото: МЧС РК
В Жамбылской области 11 февраля перед закрытым участком автодороги Алматы-Термез-Ташкент (534-593 км) образовалось скопление транспорта: 150 легковых, 250 грузовых автомашин и 30 пассажирских автобусов, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в Жамбылском районе открыты 3 пункта обогрева, где обеспечено горячее питание. Людей при необходимости доставляют в пункт обогрева.


скопление машин в Жамбылской области

Фото: МЧС РК


Бригада Центра медицины катастроф оказала медицинскую помощь 15 людям, пожаловавшимся на давление, головную боль, стресс.

В ДЧС области организован оперативный штаб.

Вместе с тем открыты телефоны "Горячей линии": 8(7262)513575, 514167.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области из снежных заносов спасли 68 человек

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Лариса Черненко
Жамбылская область
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