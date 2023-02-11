Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Четыре тонны гумпомощи от казахстанцев отправили в Турцию

4 тонны гумпомощи от казахстанцев отправили в Турцию Фото: посольство Турции в Астане
Четвре тонны гуманитарной помощи, собранных неравнодушными гражданами в Астане для пострадавших от землетрясений и доставленных в посольство в Астане, были отправлены в благотворительные организации в Турции, сообщает Zakon.kz.

Посольство Турции в Астане поблагодарило неравнодушных граждан Казахстана, отправивших гуманитарную помощь пострадавшим в Турции. Также посольство отчиталось об отправке груза. 

В посольстве сообщили, в каких предметах нуждаются пострадавшие в Турции:

  • палатки;
  • генераторы;
  • одеяла;
  • обогреватели;
  • спальные мешки.

В турецком городе Адыяман вытащили 10-летнего мальчика, который пролежал под завалами 114 часов.

Читайте также

Стало известно о разгерметизации "Прогресса МС-21"

В Турции спасатель нашел 4 млн фальшивых долларов при разборе завалов

В Алматы министр обороны встретился с ветеранами

Мухит Турсынали
Землетрясения в Турции Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления