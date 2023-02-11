Четыре тонны гумпомощи от казахстанцев отправили в Турцию
Фото: посольство Турции в Астане
Четвре тонны гуманитарной помощи, собранных неравнодушными гражданами в Астане для пострадавших от землетрясений и доставленных в посольство в Астане, были отправлены в благотворительные организации в Турции, сообщает Zakon.kz.
Посольство Турции в Астане поблагодарило неравнодушных граждан Казахстана, отправивших гуманитарную помощь пострадавшим в Турции. Также посольство отчиталось об отправке груза.
В посольстве сообщили, в каких предметах нуждаются пострадавшие в Турции:
- палатки;
- генераторы;
- одеяла;
- обогреватели;
- спальные мешки.
February 10, 2023
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