Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

114 часов под завалами — в Турции спасли 10-летнего мальчика

114 часов под завалами — в Турции спасли 10-летнего мальчика Фото: скриншот видео
В турецком города Адыяман вытащили 10 летнего мальчика, который пролежал под завалами 114 часов, сообщает Zakon.kz.

Армейская поисково-спасательная группа турецкого фонда "Диянет" и офицеры "Орду Афад" спасли 10-летнего Месута Бозкурта из квартиры в центре Адыямана на 114-м часу землетрясения, потрясшего Турцию.


По последним данным, количество жертв в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек. Казахстанские спасатели достали из-под завалов в Турции живыми семь человек и 19 тел. 

Читайте также

В Турции медики МЧС Казахстана развернули пункт медпомощи

Пограничники на границе задержали 54 человека с двойным гражданством

11 тысяч км дорог планируют ремонтировать в текущем году в Казахстане

Мухит Турсынали
Землетрясения в Турции Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления