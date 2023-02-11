114 часов под завалами — в Турции спасли 10-летнего мальчика

В турецком города Адыяман вытащили 10 летнего мальчика, который пролежал под завалами 114 часов, сообщает Zakon.kz.

Армейская поисково-спасательная группа турецкого фонда "Диянет" и офицеры "Орду Афад" спасли 10-летнего Месута Бозкурта из квартиры в центре Адыямана на 114-м часу землетрясения, потрясшего Турцию.





По последним данным, количество жертв в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек. Казахстанские спасатели достали из-под завалов в Турции живыми семь человек и 19 тел.