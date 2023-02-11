В 128 км от Алматы произошло землетрясение

Сеть сейсмических станций в Алматы зарегистрировала подземные толчки недалеко от юга города, сообщает Zakon.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 февраля в 17 час. 05 мин. 28 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение".

Эпицентр землетрясения расположен в 128 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.3.

Магнитуда MPV 3.8.

Координаты эпицентра 42.12° с.ш. 76.37° в.д.

Глубина 15 км.

Сведений об ощутимости не было.

