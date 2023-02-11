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В 128 км от Алматы произошло землетрясение

В 128 км от Алматы произошло землетрясение Фото: freepik
Сеть сейсмических станций в Алматы зарегистрировала подземные толчки недалеко от юга города, сообщает Zakon.kz.
"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 11 февраля в 17 час. 05 мин. 28 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение".

Эпицентр землетрясения расположен в 128 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения 8.3.
  • Магнитуда MPV 3.8.
  • Координаты эпицентра 42.12° с.ш. 76.37° в.д.
  • Глубина 15 км.

Сведений об ощутимости не было.

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