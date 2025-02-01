Землетрясение произошло в 270 км от Алматы

Землетрясение зафиксировала сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 1 февраля. Подземные толчки произошли в 07:05 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился на территории Китая, в 270 километрах на юго-востоке от Алматы, на координатах 41.038 северной широты и 78.387 восточной долготы.

Согласно данным сейсмологов, расчетная интенсивность землетрясения на территории Казахстана ощутимости не достигла.

19 января 2025 года землетрясение произошло в 364 км от Алматы. Его эпицентр также был расположен на территории Китая.

27 января 2025 года землетрясение ощутили жители сразу нескольких штатов Америки. Его эпицентр находился в штате Мэн (США). Умеренные толчки почувствовали в некоторых частях Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гемпшира и Коннектикута.