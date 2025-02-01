#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
518.14
537.57
5.27
Происшествия

Землетрясение произошло в 270 км от Алматы

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 11:00 Фото: Zakon.kz
Землетрясение зафиксировала сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 1 февраля. Подземные толчки произошли в 07:05 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился на территории Китая, в 270 километрах на юго-востоке от Алматы, на координатах 41.038 северной широты и 78.387 восточной долготы.

Согласно данным сейсмологов, расчетная интенсивность землетрясения на территории Казахстана ощутимости не достигла.

19 января 2025 года землетрясение произошло в 364 км от Алматы. Его эпицентр также был расположен на территории Китая.

27 января 2025 года землетрясение ощутили жители сразу нескольких штатов Америки. Его эпицентр находился в штате Мэн (США). Умеренные толчки почувствовали в некоторых частях Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гемпшира и Коннектикута.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Офисное помещение горело в Караганде
Происшествия
11:05, Сегодня
Офисное помещение горело в Караганде
Женщина тайком оформила кредит на знакомого в Акмолинской области
Происшествия
10:24, Сегодня
Женщина тайком оформила кредит на знакомого в Акмолинской области
Пожарные спасли мужчину и предотвратили взрыв в Абае
Происшествия
00:44, 01 февраля 2025
Пожарные спасли мужчину и предотвратили взрыв в Абае
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: