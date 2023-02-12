Школьники Усть-Каменогорска провели благотворительный бал

Ученики-волонтеры собрали деньги для покупки инвалидных колясок детям со сложными диагнозами, сообщает Zakon.kz.

Школьники регулярно участвуют в волонтерском движении, передает 24kz. Они помогают одиноким пенсионерам и детским домам. На этот раз благотворительный бал выручил средства на покупку инвалидных колясок для детей с особыми потребностями.

"Наша школа сотрудничает с центром социального обслуживания "Ульба". И в ходе работы мы узнали, что есть семьи, которые нуждаются в этих специальных колясках. Эти коляски приспособлены для того, чтобы им улучшить жизнь. И дети откликнулись сразу!" педагог Арайлым Кумарханова

Сами ученики говорят, что приняли участие в мероприятии с большим удовольствием.

"Когда нам рассказали об ситуации с детьми, мне самому захотелось принять участие в данном мероприятии. Ибо участвуя в таких мероприятиях, мы делаем мир лучше! Мы делаем этих детей счастливее!" ученик 11 класса Ержан Русланов

Бал собрал 600 участников. Это учителя, дети и их родители. Сумма сбора составила более 1,5 млн тенге. На эти деньги уже закупили 5 колясок для детей с ДЦП.

В Казахстане приказом министра информации и общественного развития утверждены Правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности. Присуждение почетного звания приурочивается к 5 сентября – Международному дню благотворительности.