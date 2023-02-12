Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Школьники Усть-Каменогорска провели благотворительный бал

Школьники Усть-Каменогорска провели благотворительный бал Фото: Pexels
Ученики-волонтеры собрали деньги для покупки инвалидных колясок детям со сложными диагнозами, сообщает Zakon.kz.

Школьники регулярно участвуют в волонтерском движении, передает 24kz. Они помогают одиноким пенсионерам и детским домам. На этот раз благотворительный бал выручил средства на покупку инвалидных колясок для детей с особыми потребностями.

"Наша школа сотрудничает с центром социального обслуживания "Ульба". И в ходе работы мы узнали, что есть семьи, которые нуждаются в этих специальных колясках. Эти коляски приспособлены для того, чтобы им улучшить жизнь. И дети откликнулись сразу!" педагог Арайлым Кумарханова

Сами ученики говорят, что приняли участие в мероприятии с большим удовольствием.

"Когда нам рассказали об ситуации с детьми, мне самому захотелось принять участие в данном мероприятии. Ибо участвуя в таких мероприятиях, мы делаем мир лучше! Мы делаем этих детей счастливее!" ученик 11 класса Ержан Русланов

Бал собрал 600 участников. Это учителя, дети и их родители. Сумма сбора составила более 1,5 млн тенге. На эти деньги уже закупили 5 колясок для детей с ДЦП.

В Казахстане приказом министра информации и общественного развития утверждены Правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности. Присуждение почетного звания приурочивается к 5 сентября – Международному дню благотворительности.

Читайте также

Верховный лидер Ирана помиловал 70 тысяч человек

Почти миллион человек вышли на манифестации против пенсионной реформы во Франции

В Париже проходят акции против пенсионной реформы

Мария Мельникова
Казахстан Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления