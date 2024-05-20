Благотворительность или бизнес: казахстанцы усомнились в волонтерах с коробками в автобусах

Добро должно дариться от чистого сердца. А если за ним кроется нажива? На такие мысли навели казахстанцев случаи в автобусах страны, когда молодые парни и девушки, представляясь волонтерами фонда, собирают пожертвования для детей с инвалидностью.

Корреспондент Zakon.kz попытался выяснить, благотворительность это или бизнес.

В столичном паблике появилось видео, в котором молодой человек в автобусе Астаны, представившись волонтером благотворительного фонда, просит пассажиров помочь ребенку с инвалидностью.

Пользователи Сети сразу разделились на два лагеря: одни призывали не быть равнодушными и помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а другие просили не верить подобным сборам:

Вот те, кто собирают деньги, они даже не знают, кто этот ребенок.

Полный развод. Не верьте им, люди. Уже проверено. Ими должна заниматься полиция.

Он что, ворует? Или принуждает людей отдавать деньги? Что с вами, люди? Когда воруют, вы делаете вид, что не видите. А когда просят о помощи, сразу вспоминаете про закон.

Думаю, это чей-то бизнес, уж очень плохо верится в последнее время, что люди добрые дела делают.

Лохотрон. На дядю работает.

Я не даю им деньги, темная какая-то деятельность.

У каждого есть выбор, не верите – не давайте деньги.

За мелочь не обеднеете, будьте добрее.

В самих фондах такую деятельность называют недобросовестной. Прежде всего благотворителей смутило то, что в этот "бизнес" вовлечены несовершеннолетние. Руководитель фонда "Коргау Астана" Анна Рыль рассказала, что однажды даже разоблачила нечистую схему наживания на чужой трагедии.

"Каждый раз они по-разному называются. В прошлом году волонтеры ходили и представлялись одним фондом. Они без разрешения брали на разных сайтах фотографии детей с инвалидностью, указывали настоящий номер, но на номера карты ставили свои и еще собирали наличные. Мы неоднократно видели такое. Лично я их встретила в автобусе. Поговорила с волонтерами. Они говорят, что получают процент от сбора. Чаще подрабатывают несовершеннолетние. Мы позвонили в фонд, они сказали, что никакие сборы в такой форме не ведут. И еще сообщили, что не работают в Астане". Анна Рыль

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Анна Рыль считает, что это больше похоже на мошенничество либо бизнес, когда преобладает интерес не помочь нуждающемуся, а воспользоваться его личными данными для пополнения своих карманов.

"Правоохранительным органам нужно обратить внимание на эту сомнительную деятельность. Важно разобраться, кто делает эти сборы, куда они идут. Если это действительно благотворительный фонд – он должен работать по закону, быть прозрачным, официально вести документацию, составлять договора, отчитываться. И самое главное – деньги должны поступать непосредственно на счет самого нуждающегося человека, либо хотя бы на юридический счет организации, но никак не на личный". Руководитель фонда "Коргау Астана"

Волонтеры с коробкой "добра" встречаются и в общественном транспорте Алматы.

Все, как по одному сценарию, как будто по заученной фразе: "Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Извините, что беспокою. Подросток по имени Азамат нуждается в помощи. У него ДЦП и эпилепсия. Конечно, если у вас есть возможность, помогите, пожалуйста, встать ему на ноги".

Водители говорят, что не препятствуют деятельности волонтеров, даже за проезд с них не берут.

"В последнее время их стало очень много. В день могут по три раза даже зайти. Люди добрые помогают, не жалеют мелочь. Мы тоже их не прогоняем, они никого не трогают и не принуждают, кто поможет, тот поможет. Остальное на совести людей, ведь тут речь идет о людях с инвалидностью. К тому же на коробке указаны все данные организации. Наверное, все чисто", – поделился шофер.

В этот раз в автобус №100 села волонтер по имени Инжу. Она рассказала, что в фонде работает не так давно. За это ее поощряют.

"В день по шесть часов работаем. Я подключаюсь после учебы. Деньги не получаю, но мне предоставляют бесплатное жилье. Еще проездные закидывают". Волонтер

В руках у Инжу были фото и данные 14-летнего Азамата Багдатулы. У него диагноз ДЦП, спастический гиперкинез тяжелой формы и эпилепсия. Сказано, что подросток нуждается в срочной реабилитации. Оказалось, что мама подростка Акмарал Жагалтаева сама обратилась в фонд за помощью.

"Про фонд я узнала от знакомых мам, дети которых уже получили помощь. Решила тоже обратиться. Мы собирались в Украину на операцию, поэтому нужны были деньги. Когда в феврале пришла в фонд, мне не отказали, поставили на очередь. Мы благополучно вернулись после операции, но сейчас сыну нужна реабилитация и коляска. Поэтому начаты сборы. Деньги нам еще не дали, сказали месяц будут собирать и выдадут", – пояснила алматинка.

Фото: Zakon.kz

Информация об этом фонде в интернете практически отсутствует. Только указано то, что он зарегистрирован 7 сентября 2023 года и кто им руководит.

Сама владелица отметила, что работает законно. Все документы на руках и даже предоставила чеки переводов для нуждающихся. К тому же заявила, что предоставляет возможность студентам заработать на карманные расходы.

"Мои волонтеры – студенты. Ежедневно я им оплачиваю по 5000 тенге. И из собранной суммы 20% оставляю себе, они уходят на налоги и расходы. Остальное высылаю родителям нуждающихся детей. Месяц мы ведем сбор для одного ребенка. Азамат – седьмой человек, которому мы хотим помочь. До этого мы отдали детям на лечение от 300 до 500 тыс. тенге. В зависимости от того, сколько собрали". Фарида Анварова

Фото: предоставлено ОФ "Рахымды"

Руководитель фонда подчеркнула, что тщательно проверяет семьи нуждающихся и самих детей с инвалидностью.

"Мамы сами находят меня через волонтеров на улице. Я приглашаю в офис, мы беседуем. В основном приходят женщины, которых бросили мужья. Они одни воспитывают ребенка с диагнозом, живут на квартире. Я все проверяю своими глазами, обязательно запрашиваю справку об инвалидности, убеждаюсь в том, что действительно нужна помощь, и объявляю сбор. Бывали случаи, когда ко мне приходили люди, живущие в достатке, но с детьми-инвалидами, им я отказываю". Руководитель ОФ "Рахымды"

Но назвать деятельность фонда прозрачной затрудняется и руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы Багдат Анарбаева. Она отмечает, что волонтерство – это безвозмездное оказание помощи нуждающимся людям, животным и природе. Именно в таком ключе работают их организации в самых разных направлениях.

"Наши волонтеры осуществляют безвозмездную помощь, они не занимаются денежными сборами. Ребята бесплатно участвуют в социальных проектах, помогают детским домам, разным учреждениям и так далее. Поэтому деятельность, за которую получают оплату труда, я не могу назвать волонтерством. Да, бывают ситуации, когда ребята задействованы в определенные проекты, например, культурно-массовые организации, тогда необходимо покрыть расходы волонтеров, то есть обеспечить их питанием и транспортом. Но когда на волонтерстве зарабатывают, в моем понимании это больше работа или подработка, и представляться волонтером здесь некорректно". Багдат Анарбаева

Также Багдат Анарбаева затронула вопросы безопасности волонтеров, отметив, что в последнее время автобусы становятся не самым безопасным местом.

"Когда мы привлекаем волонтеров на мероприятия, важна их безопасность. У нас разные волонтеры, в основном от 14 до 25 лет. На мероприятия, где большое скопление людей, где необходима коммуникация или есть какие-то риски, мы привлекаем в первую очередь совершеннолетних, обученных и обладающих опытом. Когда мы принимаем в свои ряды несовершеннолетних, то обязательно ставим в известность их родителей и получаем разрешение". Руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы

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В ДП Алматы добавили, что жалобы на волонтеров в автобусах от жителей не поступали. Для их проверки обязательно нужны факты обмана или потерпевшие. В настоящее время случаев лже-благотворительных фондов в городе не зарегистрировано.