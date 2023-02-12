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46 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

46 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане Фото: freepik
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 46 случаев заражения Covid-19, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1647 человек (–1 485+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 137 пациент, амбулаторно – 1510.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 6 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

По предыдущим данным, коронавирус за сутки выявили у 93 человек.

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