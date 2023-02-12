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Диетолог рассказала какие виды рыбы могут помочь похудеть

Диетолог рассказала какие виды рыбы могут помочь похудеть Фото: pixabay
Взрослый человек должен стремиться съедать от 2 до 3 порций рыбы каждую неделю. Это дает возможность пополнять запасы витаминов и белков в организме, тем самым заиметь хорошую фигуру. Такими выводами поделилась диетолог из США, сообщает Zakon.kz.

Какие виды рыбы нужно употреблять для похудения, какие ключевые витамины содержаться в рыбе, поделились на сайте EatThis, NotThat.

Хотя вы можете готовить блюда из разных видов рыбы, есть несколько конкретных вариантов, которые идеально подходят для здорового похудения.

Лосось — отличный источник нежирного белка. Он содержит омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для нашего рациона. Омега-3 — это питательные вещества, которые дают нашему телу энергию и поддерживают правильную работу сердца, легких, мозга и иммунной системы. Эти жирные кислоты могут также способствовать ускорению метаболизма.

Тунец — полон питательных веществ, таких как жирные кислоты омега-3, витамин D и селен. Селен является важным питательным веществом, необходимым нашей щитовидной железе для оптимального функционирования. Поскольку щитовидная железа отвечает за метаболизм, плохо функционирующая щитовидная железа может повлиять на нашу способность терять вес.

Треска — еще одна замечательная рыба, которая может помочь вашему телу нормально функционировать благодаря содержащимся в ней витаминам и минералам. В частности, тресковая рыба богата белком и содержит мало калорий и жира, а также богата витамином B, который необходим нашему организму для борьбы со стрессом, выработки нейротрансмиттеров, метаболизма питательных веществ.

Палтус — отличный источник белка, когда вы пытаетесь сбросить несколько килограммов. Он содержит множество питательных веществ, таких как фосфор, селен, магний и витамины B6 и B12. В частности, было обнаружено, что витамин B12 помогает в процессе похудения.

Сардины — когда дело доходит до крошечной рыбы, вы можете купить консервы, диетологи рекомендуют именно сардины. Они богаты железом, витамином D и жирами омега-3, которые могут помочь уменьшить воспаление. Кроме того, они могут принести пользу вашим костям и сердцу. Этот тип рыбы оставляет чувство сытости, заставляя человека есть реже.

Камбала — эта рыба, которую можно есть обжаренной, приготовленной на пару и даже запеченной. Камбала богата витамином B12 и содержит мало калорий и жира.


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