В двух областях Казахстана закрыты трассы
Фото: pixabay
В связи с метелью и ограниченной видимостью в Казахстане закрыты для движения две дороги, сообщает Zakon.kz.
По информации "КазАвтоЖол", движение ограничено для всех видов транспорта в:
- Жамбылской области – Алматы-Ташкент-Термез, 534-593 км, от села Айша-Биби до границы Туркестанской области.
- Туркестанской области – Алматы-Ташкент-Термез, 593-632 км, от границы Жамбылской области до села Машат.
Днем ранее сообщалось, что в Жамбылской области из снежных заносов спасли 68 человек.
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