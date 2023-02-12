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В двух областях Казахстана закрыты трассы

зима Фото: pixabay
В связи с метелью и ограниченной видимостью в Казахстане закрыты для движения две дороги, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", движение ограничено для всех видов транспорта в:

  • Жамбылской области – Алматы-Ташкент-Термез, 534-593 км, от села Айша-Биби до границы Туркестанской области.
  • Туркестанской области – Алматы-Ташкент-Термез, 593-632 км, от границы Жамбылской области до села Машат.

Днем ранее сообщалось, что в Жамбылской области из снежных заносов спасли 68 человек.


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Казавтожол Жамбылская область Туркестанская область
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