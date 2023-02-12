Эксперт оценил влияние на организм лимона, меда, чеснока и имбиря

Аллерголог-иммунолог Андрей Продеус заявил, что лимон, мед, чеснок и имбирь не способствуют укреплению иммунитета, сообщает Zakon.kz.

По его словам, к витамину С лимон имеет отдаленное отношение.

"Напрямую на иммунитет эти продукты не влияют. Многие уверены, что лимон – это олицетворение витамина С. На деле 100 г лимона содержит всего лишь суточную дозу витамина С, но вряд кто-то съедает столько в день. Более того, кислота в лимоне – это лимонная кислота и к аскорбиновой кислоте, или к витамину С, не имеет никакого отношения", – объяснил иммунолог "Газете.Ru".

Он уверен, что полезнее употреблять желтый болгарский перец, который считается самым богатым витамином С продуктом. Но и это, отмечает специалист, не поможет укрепить иммунитет.

"Гингерол, содержащийся в имбире или аллицин в чесноке – вещества замечательные: они могут убить патогенные бактерии, а также имеют бактериостатический эффект. Они могут помочь нам справиться с патогенной флорой в ротовой полости. Косвенно это поможет иммунитету, но впрямую на иммунную систему это никак не влияет. Про пользу меда даже говорить не буду – сахар, он и есть сахар", – добавил он.

По мнению профессора, к продуктам, которые действительно благотворно влияют на иммунитет, можно отнести печень трески и йогурты с пробиотическими штаммами бактерий.

Как уточняет специалист, печень трески содержит большое количество витамина D. А йогурты с пробиотическими штаммами бактерий работают на микробиоту, которая является основным тренировочным полигоном для человеческого иммунитета.

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