Какие привычки помогают укрепить иммунитет и продлить жизнь

Иммунолог Дженна Маччиоки дала ряд советов, которые способствуют укреплению иммунитета, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала порталу Infobae, что в первую очередь стоит выбрать подходящую для себя физическую активность и регулярно практиковать ее. Специалист уверена, что продлить жизнь может любой вид тренировок, включающий обычную ходьбу.

Далее иммунолог призвала обратить внимание на питание. К примеру, включить в рацион продукты с иммуномодулирующими свойствами – оливковое масло и жирную рыбу. Содержащиеся в них витамины и антиоксиданты могут снижать воспаление в организме.

Издание также отмечает, что воспаление – это естественная реакция организма на повреждение тканей, инфекцию или другие раздражители. Острое воспаление помогает организму справиться с угрозой, в то время как хроническое не вызывает симптомов. При этом иммунная система остается активированной, что нарушает работу клеток и тканей.

По словам врача, обязательно нужно включать в рацион и продукты с клетчаткой – растительными пищевыми волокнами. Ими богаты овощи, фрукты, ягоды и крупы. По словам доктора Маччиоки, клетчатка улучшает здоровье кишечника, от которого по большей части и зависит иммунитет.

Также иммунолог призвала снизить калорийность рациона и отказаться от перекусов между основными приемами пищи.

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