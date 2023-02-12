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В Грузии зафиксировали два землетрясения

толчки Фото: wikimedia
В Грузии зафиксировали два землетрясения интервалом в 14 минут, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии, первые подземные толчки начались в 14:07 по времени Астаны, магнитуда составила 4,6. Эпицентр находился в селе Гоми к юго-востоку от города Озургети.

Повторные толчки с магнитудой 3,6 были зафиксированы в 14:21. Эпицентр также был в селе Гоми. Землетрясение ощущалось также в Батуми и Кобулети.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Мощные землетрясения с катастрофическими последствиями произошли 6 февраля в Турции и Сирии. 

Ранее отмечалось, что всего с момента первого землетрясения было зарегистрировано более 300 толчков, причем ощущались они в том числе в Абхазии, Азербайджане, Армении, Грузии, Израиле, Иордании, Ираке, на Кипре, в Ливане и Сирии. Кроме того, их заметили жители России и даже Гренландии.

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