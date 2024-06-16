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Четыре землетрясения зафиксировали за день в Грузии

землетрясение в Грузии, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 23:37 Фото: ies.iliauni.edu.ge
16 июня в Грузии зафиксировали четыре землетрясения, эпицентры находились в регионе Рача-Лечхуми, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального центра сейсмического мониторинга, первое землетрясение магнитудой 3,8 произошло в первой половине дня в 9 км от города Они. Второй случай произошел спустя два часа в 10 км от города Они, его магнитуда составила 4,7. Третье и четвертое землетрясение магнитудами 4,4 и 3,3 произошли в 7 и 12 км от города Они во второй половине дня.

Между тем, о пострадавших, как и о разрушениях, не сообщалось.

Ранее стало известно, что у берегов Перу произошло ощутимое землетрясение.

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