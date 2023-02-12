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В Мангистауской области и ЗКО объявлено штормовое предупреждение

зима Фото: pixabay
В Мангистауской и Западно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение на 13 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе области днем порывы 15-18 м/с. В Актау ожидается гололед.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается метель. Днем на западе, севере области ожидается гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается низовая метель. Днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

Ранее, в связи с метелью и ограниченной видимостью, в Казахстане были закрыты для движения две дороги. В 13:00 они были открыты.

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Казгидромет Западно-Казахстанская область Мангистауская область
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