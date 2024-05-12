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Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 18:35 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 13 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В горных, предгорных районах Алматинской области и г. Алматы ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 17-22 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер южный на западе, севере, в центре области 15-20, днем на западе области порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.

В Карагандинской области ожидается ветер южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в северной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На крайнем юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 18 м/с.

Ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на юго-западе Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гроза.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Утром и днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный на западе, в центре области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-западный, северный ночью порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем гроза, на востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 мая. Кроме того, в двух мегаполисах Казахстана прогнозируют дождь и грозу в ближайшие дни.

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