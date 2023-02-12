Сотни людей эвакуировали с занесенных снегом автодорог через КТЖ

Свыше 600 человек, эвакуированных с занесенных снегом автодорог, перевезено АО "Пассажирские перевозки", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ", в условиях снегопада и метели был организован вывоз людей железнодорожным транспортом.

В минувшие сутки обеспечена перевозка свыше 600 человек на участке Тараз - Шымкент пассажирскими поездами:

№71 "Астана-Шымкент" - 125 пассажиров;

№56 "Кокшетау-Кызылорда" - 250 пассажиров;

№21 "Семей-Кызылорда" - 79 пассажиров;

№23 "Алматы-Актобе" - 192 пассажира;

№1 "Алматы-Ташкент" - 35 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение.