Сотни людей эвакуировали с занесенных снегом автодорог через КТЖ
Фото: КТЖ
Свыше 600 человек, эвакуированных с занесенных снегом автодорог, перевезено АО "Пассажирские перевозки", сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ", в условиях снегопада и метели был организован вывоз людей железнодорожным транспортом.
В минувшие сутки обеспечена перевозка свыше 600 человек на участке Тараз - Шымкент пассажирскими поездами:
- №71 "Астана-Шымкент" - 125 пассажиров;
- №56 "Кокшетау-Кызылорда" - 250 пассажиров;
- №21 "Семей-Кызылорда" - 79 пассажиров;
- №23 "Алматы-Актобе" - 192 пассажира;
- №1 "Алматы-Ташкент" - 35 пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение.
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