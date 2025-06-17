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События

Сотни человек, в том числе казахстанцы, эвакуированы из Ирана через Азербайджан

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 16:02 Фото: freepik
Более 600 человек эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет report.az, гуманитарный коридор функционирует уже 5 дней.

"Обеспечен беспрепятственный переход более 600 человек через контрольно-пропускной пункт "Астара". Среди эвакуированных лиц – граждане 17 стран, включая азербайджанцев. Осуществляется эвакуация граждан стран СНГ – России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана... Эвакуация граждан Германии, Испании, Италии, Сербии, Румынии, Португалии осуществлялась на основании обращений", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства во вторник.

Фото: report.az

Также сообщается, что среди отправленных на родину иностранных граждан есть и граждане США, ОАЭ, Китая и Вьетнама.

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Все новости про ирано-израильский конфликт можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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