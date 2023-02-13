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Выйдем скорее из НАТО: во Франции прошла акция с участием нескольких тысяч человек

Выйдем скорее из НАТО: во Франции прошла акция с участием нескольких тысяч человек Фото: Twitter.com/f_philippot
В 25 городах Франции прошел "Национальный марш за мир" и выход из НАТО. Об этом в Твиттер сообщил лидер националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сообщает Zakon.kz

По информации политика, участие в марше приняли несколько тысяч французов.

"Невероятно, тысячи и тысячи французов в Париже кричат: "Выйдем скорее из НАТО! Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет на Украине", - написал Филиппо

Ранее сообщалось, что во Франции проходят протесты против пенсионной реформы. Почти миллион человек вышли на манифестации. Это стало рекордным показателем в сравнении с другими днями. В прошлый раз (7 февраля), согласно официальным данным, на столичные улицы вышли 57 тыс. человек. По всей Франции власти тогда насчитали 757 тыс. участников.

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