Выйдем скорее из НАТО: во Франции прошла акция с участием нескольких тысяч человек

В 25 городах Франции прошел "Национальный марш за мир" и выход из НАТО. Об этом в Твиттер сообщил лидер националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо, сообщает Zakon.kz

По информации политика, участие в марше приняли несколько тысяч французов.



"Невероятно, тысячи и тысячи французов в Париже кричат: "Выйдем скорее из НАТО! Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет на Украине", - написал Филиппо.

Ранее сообщалось, что во Франции проходят протесты против пенсионной реформы. Почти миллион человек вышли на манифестации. Это стало рекордным показателем в сравнении с другими днями. В прошлый раз (7 февраля), согласно официальным данным, на столичные улицы вышли 57 тыс. человек. По всей Франции власти тогда насчитали 757 тыс. участников.

Très très gros succès pour la 1ère #MarcheNationalePourLaPaix : c’est noir de monde à Paris ! Et dans 25 villes de France !

Paix ! Sortie de l’OTAN ! Stop à l’envoi d’armes ! pic.twitter.com/xJfb2Rzcae — Florian Philippot (@f_philippot) February 12, 2023