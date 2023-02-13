Выйдем скорее из НАТО: во Франции прошла акция с участием нескольких тысяч человек
По информации политика, участие в марше приняли несколько тысяч французов.
"Невероятно, тысячи и тысячи французов в Париже кричат: "Выйдем скорее из НАТО! Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет на Украине", - написал Филиппо.
Ранее сообщалось, что во Франции проходят протесты против пенсионной реформы. Почти миллион человек вышли на манифестации. Это стало рекордным показателем в сравнении с другими днями. В прошлый раз (7 февраля), согласно официальным данным, на столичные улицы вышли 57 тыс. человек. По всей Франции власти тогда насчитали 757 тыс. участников.
Très très gros succès pour la 1ère #MarcheNationalePourLaPaix : c’est noir de monde à Paris ! Et dans 25 villes de France !— Florian Philippot (@f_philippot) February 12, 2023
Paix ! Sortie de l’OTAN ! Stop à l’envoi d’armes ! pic.twitter.com/xJfb2Rzcae