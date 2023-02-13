Американцы сбили НЛО над озером Гурон

Над озером Гурон на границе с Канадой американский истребитель F-16 сбил неопознанный летающий объект, сообщает Zakon.kz

Сбитый военными США над озером Гурон объект представлял собой восьмиугольную структуру.

Это уже четвертый летающий объект над США. Официальные лица сообщают, что появляющиеся НЛО не связаны с внеземной деятельностью.

А как пишет газета The Globe and Mail к полетам неопознанных объектов могут быть причастны Китай и Россия.

Как сообщают американские СМИ, приказ сбить объект отдал президент США Джо Байден.

Конгрессмен-республиканец Джек Бергман написал в Твиттер, что народ заслуживает гораздо большего количества ответов, чем было представлено до сих пор.



Как сообщали ранее, 4 февраля США уничтожили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американские военные сбили "высотный объект" в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве Канады.