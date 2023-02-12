Аэростат сбили военные над Канадой

Американские военные сбили очередной летающий зонд. На этот раз воздушный объект пролетал над Канадой, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Пентагона, американский истребитель 11 февраля сбил неопознанный цилиндрический объект над Канадой. Канадские власти заявили, что намерены восстановить обломки и проанализировать объект, пишет Reuters.

Министр обороны Канады Анита Ананд отказалась комментировать происхождение аэростата. Она сообщила, что он цилиндрической формы, как и сбитый ранее китайский шар, пролетавший над Америкой. Но зонд, обнаруженный над Канадой, меньше.

Решение сбить объект было принято из-за угрозы для гражданского воздушного сообщения, уточняют власти страны.

5 февраля власти США заявили, что сбили китайский аэростат, попавший ранее в американское воздушное пространство. Первый китайский зонд американские военные заметили 3 февраля. Предположение, что шар на самом деле зонд-шпион, в Китае отвергли. Но признали, что аэростат их, при этом объект "сбился с курса" и имеет только гражданское назначение.

Однако госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля.