Аэростат сбили военные над Канадой
По сообщению Пентагона, американский истребитель 11 февраля сбил неопознанный цилиндрический объект над Канадой. Канадские власти заявили, что намерены восстановить обломки и проанализировать объект, пишет Reuters.
Министр обороны Канады Анита Ананд отказалась комментировать происхождение аэростата. Она сообщила, что он цилиндрической формы, как и сбитый ранее китайский шар, пролетавший над Америкой. Но зонд, обнаруженный над Канадой, меньше.
Решение сбить объект было принято из-за угрозы для гражданского воздушного сообщения, уточняют власти страны.
5 февраля власти США заявили, что сбили китайский аэростат, попавший ранее в американское воздушное пространство. Первый китайский зонд американские военные заметили 3 февраля. Предположение, что шар на самом деле зонд-шпион, в Китае отвергли. Но признали, что аэростат их, при этом объект "сбился с курса" и имеет только гражданское назначение.
Однако госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля.