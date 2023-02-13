Казахстанец Алексей Луценко стал шестым в веломногодневке "Тур Омана"

Велогонщик "Астаны" Алексей Луценко финишировал во втором этапе шоссейной веломногодневки "Тур Омана" шестым, сообщает Zakon.kz

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Как пишет Sports.kz победителем тура гонки стал испанский гонщик Хесус Эррада, представляющий команду Cofidis. Второе место занял бельгиец Максим ван Гилс (Lotto Dstny). Третьим стал итальянец Диего Улисси (UAE Team Emirates).

"Тур Омана". Второй этап Спортивный комплекс Султана Кабуса — Курайят. 174 километра.

1. Хесус Эррада (Испания, Cofidis) — 04:21:07

2. Максим ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny)

3. Диего Улисси (Италия, UAE Team Emirates)

6. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:03

25. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +0:05

62. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +2:08

75. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +2:57

113. Мартин Лаас (Эстония, «Астана») — +7:29

114. Леонардо Бассо (Италия, «Астана»)

115. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана»).



