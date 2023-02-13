Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
"Учитывая, что мы проживаем в сейсмоопасном регионе, необходимо уже сегодня подготовить тревожный чемоданчик", – заявили представители МЧС в памятке, опубликованной в Telegram-канал.
Спасатели рекомендовали положить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан следующие предметы: деньги; документы; аптечку первой помощи; воду; консервы; высококалорийную еду; средства личной гигиены; теплую одежду; плед; радиоприемник; фонарик на батарейках; спички; свисток.
Как сообщали ранее, Алматы находится в сейсмоопасном регионе. Подземные толчки очень часто ощущают жители города. А после разрушительного землетрясения в Турции горожане стали чаще задумываться о своей безопасности.
Напомним правила поведения при землетрясении
При первых толчках
- Выключите газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.
- Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.
- Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.
- Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.
Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:
- обрушение отдельных частей зданий;
- падение битых стекол;
- оборванные электропровода;
- падение тяжелых предметов в квартире;
- пожары;
- неконтролируемое поведение людей при панике.
После землетрясения:
- Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.
- Освободите пострадавших из завалов, если для этого не требуется дополнительного снаряжения.
- Включите радиоприемники.
- По мере возможности перекройте водопровод, газ и отключите энергоснабжение.
- Не пользуйтесь открытым огнем.
- Будьте осторожны, покидая помещение, где вы находились во время землетрясения.
- Держите включенным радио, слушайте сигналы служб.
- Не подходите к явно поврежденным зданиям и не входите в них. Будьте готовы к повторным толчкам, наиболее опасными считаются в этом отношении первые два-три часа после землетрясения, хотя они могут случиться и через несколько суток, недель и даже месяцев. Чем больше времени прошло со времени первого землетрясения, тем меньше вероятность повторных толчков.
- Синдром длительного сдавливания, так называемый крэш-синдром — одна из самых опасных травм. При длительном воздействии тяжелых предметов: обломков строительных конструкций, стволов упавших деревьев, массивной мебели и тому подобного — на руку или ногу человека, кровоток в конечности прекращается. Это ведет к нарушению обмена веществ в организме человека. Последствия крэш-синдрома нередко связаны с ампутацией.
- Определив, что у пострадавшего есть признаки проявления синдрома длительного сдавливания, осмотрите пострадавшего; дайте обезболивающее средство; выше места сдавливания наложите жгут; освободив пострадавшего, согрейте его. Помните, нельзя терять ни минуты. Срочно доставьте человека в больницу.
Обрушение здания
Полное или частичное внезапное обрушение здания — это чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.
Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели людей.
Предупредительные мероприятия
- Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов своей семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правила оказания первой медицинской помощи.
- Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте. Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых баллонов. Знайте расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.
- При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и сообщите в службу «Горгаз» по телефону 104. Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа.
- Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.
Как действовать при внезапном обрушении здания
- Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
- Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя.
- Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.
- Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство. Если вы находитесь в здании и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.
- Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.
- Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ.
- Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (тел. 102), пожарных (тел. 101), врачей (тел. 103), спасателей (тел. 112).
- Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.
Как действовать в завале
- Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно.
- По возможности окажите себе первую медицинскую помощь.
- Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
- Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос. Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.
- Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание).
- Если единственным путем выхода является узкий лаз — протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.