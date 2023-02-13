Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"

В МЧС РК рассказали, как собрать “тревожный чемоданчик” – так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны ЧС, будь то землетрясение, наводнение, пожар, сообщает Zakon.kz.

"Учитывая, что мы проживаем в сейсмоопасном регионе, необходимо уже сегодня подготовить тревожный чемоданчик", – заявили представители МЧС в памятке, опубликованной в Telegram-канал.

Спасатели рекомендовали положить в рюкзак, небольшую сумку или чемодан следующие предметы: деньги; документы; аптечку первой помощи; воду; консервы; высококалорийную еду; средства личной гигиены; теплую одежду; плед; радиоприемник; фонарик на батарейках; спички; свисток.

Как сообщали ранее, Алматы находится в сейсмоопасном регионе. Подземные толчки очень часто ощущают жители города. А после разрушительного землетрясения в Турции горожане стали чаще задумываться о своей безопасности.

Напомним правила поведения при землетрясении

При первых толчках

Выключите газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

После землетрясения:

Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.

Освободите пострадавших из завалов, если для этого не требуется дополнительного снаряжения.

Включите радиоприемники.

По мере возможности перекройте водопровод, газ и отключите энергоснабжение.

Не пользуйтесь открытым огнем.

Будьте осторожны, покидая помещение, где вы находились во время землетрясения.

Держите включенным радио, слушайте сигналы служб.

Не подходите к явно поврежденным зданиям и не входите в них. Будьте готовы к повторным толчкам, наиболее опасными считаются в этом отношении первые два-три часа после землетрясения, хотя они могут случиться и через несколько суток, недель и даже месяцев. Чем больше времени прошло со времени первого землетрясения, тем меньше вероятность повторных толчков.

Синдром длительного сдавливания, так называемый крэш-синдром — одна из самых опасных травм. При длительном воздействии тяжелых предметов: обломков строительных конструкций, стволов упавших деревьев, массивной мебели и тому подобного — на руку или ногу человека, кровоток в конечности прекращается. Это ведет к нарушению обмена веществ в организме человека. Последствия крэш-синдрома нередко связаны с ампутацией.

Определив, что у пострадавшего есть признаки проявления синдрома длительного сдавливания, осмотрите пострадавшего; дайте обезболивающее средство; выше места сдавливания наложите жгут; освободив пострадавшего, согрейте его. Помните, нельзя терять ни минуты. Срочно доставьте человека в больницу.

Обрушение здания

Полное или частичное внезапное обрушение здания — это чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.

Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели людей.

Предупредительные мероприятия

Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов своей семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правила оказания первой медицинской помощи.

Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте. Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых баллонов. Знайте расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и сообщите в службу «Горгаз» по телефону 104. Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа.

Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.

Как действовать при внезапном обрушении здания

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя.

Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство. Если вы находитесь в здании и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.

Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ.

Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (тел. 102), пожарных (тел. 101), врачей (тел. 103), спасателей (тел. 112).

Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Как действовать в завале